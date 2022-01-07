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Gündem Bakan Koca'dan tepki! Olayın arka planını açıkladı
Gündem

Bakan Koca'dan tepki! Olayın arka planını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde randevusuz muayene olmak istediği iddia edilen bir hastanın yakınının, doktoru darbetmesini "insanlık dışı" olarak niteledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 21:29:00 -
Bakan Koca'dan tepki! Olayın arka planını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde randevusuz muayene olmak istediği iddia edilen bir hastanın yakınının, doktoru darbetmesini "insanlık dışı" olarak niteledi.

Koca, Twitter hesabından, Devlet Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Sadık Oluk'un hasta yakını tarafından darbedilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "Gaziantep'te yaşanan şiddet olayı vahim. Bir hasta yakını, doktoru masasındaki mermer parçasıyla darbetti. Olayın arka planında randevusuz muayene talebinin kabul edilememesi var. Kurallara uyulması gerekli bir uyarı, buna karşı başvurulan şiddet ise insanlık dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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