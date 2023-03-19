Bakan Koca'dan salgın iddiasına cevap

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

İshal salgını iddiası hakkında kamuoyuna açıklama

Bugün bazı basın yayın organlarında kendisini İskenderun Sahra Hastanesi başhekimi olarak tanıtan şahsın, bölgede salgın hastalık olduğuna yönelik açıklamalar yapması üzerine kamuoyunun doğrulara sadık şekilde tekrar bilgilendirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Her şeyden önce, bakanlığımızın ilgili haberler üzerine inceleme başlattığı bilinmelidir. İddiaları ve gerçekleri sıralamak gerekirse:

1. İskenderun Arsuz’da kurulan sağlık müdahale alanında başhekim olduğunu iddia eden Dr. Hasan Sami Özvarinli tarafından son 24 saat içinde 500 hasta bakıldığını ve bunların en az yarısının ishal ve kusma şikayeti olduğunu iddia etmektedir. Saat 01.00 ile 08.00 saatleri arasında 7 çocuk hastanın bulantı kusma ve ishal şikayeti ile müracaat ettiğini beyan etmektedir.