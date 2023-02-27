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Sağlık Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Sağlık

Bakan Koca'dan salgın açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da AFAD merkezini ziyaret etti. Bakan Koca, 11 ilde salgın olup olmadığına dair bilgilendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 01:56:00 -
Bakan Koca'dan salgın açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Bugün de izah ettim. Şu an 11 ilimizde herhangi bir salgın durumu söz konusu değil. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Önemli olan şu dönemde güvenli suya ve gıdaya erişimi sağlamak. Bu noktada biz gayret içerisindeyiz. Antakya ve Defne'de yüzde 50 oranında su verilebiliyor. Bu aşamada şuan bir salgın durumu söz konusu değil. Aşı takvimini bizim aile sağlığı merkezleri fonksiyonlu çadırkentler ve konteynerkentler olmak üzere aşı takvimini rutin olarak uygulamaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: CNNTürk

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