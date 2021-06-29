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Sağlık Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Sayı artıyor!
Sağlık

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Sayı artıyor!

Bakan Koca: Delta varyantı artıyor, şu anda sayısı 224’ çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:38:00 - 2021-06-29 17:20:59
Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Sayı artıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından başlıklar şu şekilde:

"Delta varyantı artıyor, şu anda sayısı 224’ çıktı. 16 ilde görülen varyant 26 ile çıktı."

"Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek."

"Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak"

"(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir."

"Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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