Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Sayı artıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından başlıklar şu şekilde:

"Delta varyantı artıyor, şu anda sayısı 224’ çıktı. 16 ilde görülen varyant 26 ile çıktı."

"Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek."

"Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak"

"(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir."

"Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...