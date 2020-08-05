  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Koca'dan iftiralara sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." diyerek uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 22:19:00 -
Bakan Koca'dan iftiralara sert tepki

Türkiye'de koronavirüs vakalarının çok arttığına ilişkin iddialara ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın.

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında da "Kovid-19'a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun." uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Seyfullah

Yalan koskoca yalan
  • Yanıtla

Sayın Bakanım, Covid bakıyoruz. Haziran döner sermayeler ödenmedi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı