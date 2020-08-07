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Gündem

Bakan Koca'dan Berat Albayrak açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 18:54:00 -
Bakan Koca'dan Berat Albayrak açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı yayımladı. Koca, "Zor günlerin atlatılmasında mücadele arkadaşım Berat Albayrak'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Koca, hedefe konulan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı yayınladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yayınladığı mesajında "Tepkiler, nadiren teklif içerir. Dünyanın yeni şartlarında, ağır sorumluluk altında olanlara saygı duymalı. Zor günlerin atlatılmasında mücadele arkadaşım Berat Albayrak'ın yanındayız" dedi.

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