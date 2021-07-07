Bakan Koca'dan aşı randevusu çağrısı

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, son 24 saatte 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandığını duyurdu.

Bakan paylaşımında, "Yarın randevu alın, koronavirüse karşı şartları siz de lehinize çevirin" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı.

Toplam doz 55 milyon sınırında

Sağlık Bakanlığının Türkiye'nin Aşı Tablosu haritasına göre, Toplam yapılan aşı dozu sayısı 54 milyon 618 bin 378 oldu.

Birinci doz aşısını olanların sayısı 36 milyon 611 bin 160, ikinci doz olanların sayısı ise 16 milyon 60 bin 537 oldu.