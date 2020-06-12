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Aktüel

Bakan Koca: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor."

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:08:45 -
Bakan Koca: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor."
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