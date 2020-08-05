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Aktüel

Bakan Koca: "Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin, toplam test sayısı 5 milyonu geçti."

Yeniakit Publisher
2020-08-05 20:18:23 -
Bakan Koca: "Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin, toplam test sayısı 5 milyonu geçti."
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Satılık 2011 model Volkswagen Polo

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