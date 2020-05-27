  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Koca sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-20 yaş grubunun, 65 yaş üstü vatandaşların ve 14 yaş altı çocuklarının sokağa çıkma kısıtlamasını içermediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 02:28:31 -
Bakan Koca sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-20 yaş grubunun, 65 yaş üstü vatandaşların ve 14 yaş altı çocuklarının sokağa çıkma kısıtlamasını içermediğini bildirdi.


Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı