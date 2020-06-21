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Gündem

Bakan Koca paylaştı! İşte 21 Haziran koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs bilançosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:28:00 - 2020-06-21 20:33:45
Bakan Koca paylaştı! İşte 21 Haziran koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."

İşte günlük tablo:

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