Bakan Koca paylaştı! İşte 21 Haziran koronavirüs bilançosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs bilançosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs bilançosunu açıkladı.
Bakan Koca şunları kaydetti:
"Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."
İşte günlük tablo: