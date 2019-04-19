Bakan Koca Mükemmeliyet Merkezleriyle ilgili açılamada bulundu

Mükemmeliyet Merkezleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’’Yeni düzenleme ile merkezler akreditasyon süreçlerinden geçecek ve hizmet kalitesi göstergeleri düzenli olarak ölçülüp raporlanacak’’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Mükemmeliyet Merkezleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, sağlıkta yakalanan başarıyı bir üst noktaya taşıma yolunda önemli bir adım daha atıldığını kaydederek, ’’Mükemmeliyet Merkezleri kurulmasına yönelik genelgemizi yayınladık. Bu genelge ile ülkemizdeki sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili ve fiziki alt yapısı uygun olan hizmet birimleri Mükemmeliyet Merkezi olarak tanımlanacaktır’’ ifadelerini kullandı.

’’Yeni düzenleme ile merkezler akreditasyon süreçlerinden geçecek ve hizmet kalitesi göstergeleri düzenli olarak ölçülüp raporlanacak’’

’’Bakanlığımızın yayınladığı kalite standartlarını karşılayan hastaneler bir denetim sürecinden geçerek Mükemmeliyet Merkezi ismini kullanabilecektir’’ açıklamasında bulunan Koca, ’’Bu merkezler, ileri uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren hastalıklarda, vatandaşlarımızın teşhis ve tedavi noktasında en üst düzeyde sağlık hizmetine erişimini sağlayacaktır. Yeni düzenleme ile merkezler, akreditasyon süreçlerinden geçecek ve hizmet kalitesi göstergeleri düzenli olarak ölçülüp raporlanacak. Mükemmeliyet merkezi, özel bir sağlık hizmet başlığında, örneğin kanser tedavisi, fizik tedavi, robotik cerrahi, beyin cerrahisi gibi bir alanda, hastanın tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, dünyadaki en güncel tedavi seçeneklerinin uygulanabildiği merkezler olacak. Belli sağlık hizmet başlıklarında en üst standartları sağlayabilen merkezler, mükemmeliyet merkezi olarak tescil edilecek ve bunlar aynı zamanda eğitim, AR-GE ve sağlık turizmi merkezleri olarak işlev görecek’’ değerlendirmelerinde bulundu.