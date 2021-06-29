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Sağlık ​Bakan Koca koronavirüsten kurtulmanın şartını açıkladı
Sağlık

​Bakan Koca koronavirüsten kurtulmanın şartını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan bugün 1 milyonuncu doz aşının Ankara'da yapıldığı bilgisini paylaştı. 'Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 00:44:00 -
​Bakan Koca koronavirüsten kurtulmanın şartını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan aşı ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 1 milyonuncu doz aş 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız hemşire Esma Alay, 'tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz' diyor. Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz."

Fahrettin Koca aşı ile ilgili açıklamalarına "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" paylaşımıyla devam etti.

Bir günde 1 milyon 44 Bin 263 kişinin aşı yaptırdığını paylaşan ​Sağlık Bakanı Koca "Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi.

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