Bakan Koca: Her şey sırayla yoluna girecek
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Her şey sırayla yoluna girecek." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Milli Eğitim Bakanlığımızın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrencilerimiz bugün yüz yüze eğitime başladı. Her şey sırayla yoluna girecek.