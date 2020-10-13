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Gündem Bakan Koca: Her şey sırayla yoluna girecek
Gündem

Bakan Koca: Her şey sırayla yoluna girecek

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Her şey sırayla yoluna girecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 02:23:00 -
Bakan Koca: Her şey sırayla yoluna girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanlığımızın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrencilerimiz bugün yüz yüze eğitime başladı. Her şey sırayla yoluna girecek.

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