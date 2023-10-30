  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

UEA Başkanı Birol petrol fiyatı uyarısı yaptı: ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı! Küresel jeopolitik riskler

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

Dolar kuru 28 liraya dayanırken, elinde doları olanlar: Necmettin Batırel'den olay çıkış, jet cevap! Dikkat çeken açıklama

Dağıstan'da Tel Aviv uçağı ortalığı karıştırmıştı! Rusya'dan flaş açıklama

Tarihi keşif: Bilim insanları kanserli hücreyi küçültmeyi başardığı ortaya çıktı! Dünyaya böyle duyurdular

Kuru fasulye gaz yaptı: TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarını açıkladı: Rakamlar 'Eyvah' dedirtti
Gündem Bakan Koca vahşetin boyutunu böyle anlattı: Gazze'deki tek kanser hastanesi!
Gündem

Bakan Koca vahşetin boyutunu böyle anlattı: Gazze'deki tek kanser hastanesi!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 22:06:00 - 2023-10-31 00:04:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırıyı sosyal medya hesabından kınayan Bakan Koca, “Gazze’de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin etrafı dün saat 23.00 civarında yoğun bir şekilde bombalandı. Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldık. Hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmansa, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade etmiştir. Eğer tedbir alınmasaydı can kaybı kaçınılmazdı” dedi.

'Şehirdeki tek kanser hastanesi'

Hastanenin şehirdeki tek kanser hastanesi olduğunu belirten Koca, “Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze’deki tek kanser hastanesidir. Hastaların şu an başka bir seçeneği yok. Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları ise tükenmiş durumda. Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkânsız olduğu bilinmektedir. Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: Hareket eden her şey bombalanıyor” ifadelerine yer verdi.

Sağlık çalışanlarının kaygı içerisinde olduğunu belirten Koca, “İnsanlık kaygı içinde. Türkiye’nin tüm insanları, tüm sağlık çalışanları büyük kaygı içinde. Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar” şeklinde konuştu.

29 Ekim kutlamasında Gazze dayanışma çadırına saldırı!
29 Ekim kutlamasında Gazze dayanışma çadırına saldırı!

Gündem

29 Ekim kutlamasında Gazze dayanışma çadırına saldırı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci hayatını kaybetti

Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci hayatını kaybetti

Terör devleti ABD’yi bile solladılar! Gazze bombardımanında korkunç rakam
Terör devleti ABD’yi bile solladılar! Gazze bombardımanında korkunç rakam

Dünya

Terör devleti ABD’yi bile solladılar! Gazze bombardımanında korkunç rakam

Gazze’de 3 haftada 3 bin 195 çocuk öldürüldü!
Gazze’de 3 haftada 3 bin 195 çocuk öldürüldü!

Gündem

Gazze’de 3 haftada 3 bin 195 çocuk öldürüldü!

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!
92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

Gündem

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

İsrail’in son kalleşliği! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı anı görüntülendi
İsrail’in son kalleşliği! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı anı görüntülendi

Gündem

İsrail’in son kalleşliği! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı anı görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23