Bakan Koca duyurdu! Tutuklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da sağlık merkezine aşı için geldiği sırada doktora saldıran kişinin tutuklandığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da sağlık merkezine aşı için geldiği sırada doktora saldıran kişinin tutuklandığını duyurdu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur." ifadesini kullandı.