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Sağlık Bakan Koca duyurdu! Türkiye zirveye yerleşti
Sağlık

Bakan Koca duyurdu! Türkiye zirveye yerleşti

Türkiye son verilere göre koronavirüs aşısı yapan ülkeler arasında birinci sıraya oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 22:12:00 -
Bakan Koca duyurdu! Türkiye zirveye yerleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke olduğunu açıkladı.

Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı.'' dedi.

 

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