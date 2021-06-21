Bakan Koca duyurdu! Türkiye zirveye yerleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke olduğunu açıkladı.

Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı.'' dedi.