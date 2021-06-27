Bakan Koca duyurdu! İşte yapılan aşı miktarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısının saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısının saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Saat 18.10’da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun %54’ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."