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Aktüel

Bakan Koca: "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 22:24:57 -
Bakan Koca: "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."


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