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Sağlık Bakan Koca: 'Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz'
Sağlık

Bakan Koca: 'Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 10:08:00 -
Bakan Koca: 'Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Koca paylaştığı videoda, “Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

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