Bakan Koca bayramın üzen haberini duyurdu! '83'ünün durumu ağır'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurban kesme işlemi esnasında 29 bin 983 kişinin yaralandığını, 83'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram boyunca kurban kesimi sırasında 29 bin 983 kişinin yaralandığı açıkladı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29.032 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü" ifadelerini kullandı.
83 kişinin tedavisinin sürdüğünü aktaran Koca, "Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dâhil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü" dedi.