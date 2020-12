Bakan Koca anlayamayanlara yeniden anlattı: Ölüm belgesi nasıl hazırlanır?

Bakan Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li vekillerin ellerinde hiçbir belge ve delil olmaksızın açıkladıkları ölüm sayılarına da değindi. Sağlık Bakanlığı'nı rakamları gizlemekle itham edenlere seslenen Bakan Koca, "Salgını siyasete karıştırmayalım." çağrısı yaparak ölüm belgesinin nasıl hazırlandığını yeniden detaylıca anlattı.

'Bu karışıklığı gidermemiz gerekiyordu'

"Biz pandeminin başlaması ile birlikte bşr genelge yayımladık." diyen Bakan Koca, "Bu genelge, bulaşıcı hastalıklar nasıl defnediliyorsa Kovid'in de aynı şekilde defnedilmesini belirten genelgeydi. Bu genelgeden sonra bulaşıcı hastalıklar olarak işlenmiş oldu. Ölüm belgesinde solda gördüğünüz sağ üst tarafında ölüm şekli yazar. Bu karışıklığı gidermemiz gerekiyor. 7 yıl önce uygulanan bir durum. Daha sade olması gerekiyor. Ölüm belgesinin kendisi karışık. En üst tarafta ölüm şekli yazar, sol altta ise ölüm nedeni yazar. Ölüm şekli defnedilirken erken dönemde doğal mı, adli mi, bulaşıcı hastalıklar anlamında tedbir alınması gereken ölüm mü? sadece bunu belirtir." ifadelerini kullandı.

Ölüm nedeni 4 başlıkta toplanır

Ölüm olayında belgenin ilk hekim tarafından doldurulduğuna dikkat çeken Bakan Koca, "İlk hekim sağ üst köşede; ölüm için doğal, adli, bulaşıcı hastalıktan kaynaklı gibi durumları belirtir. Bu bilgi ile ilgili müdürlüğe, belediyeye defin için gönderilmiş olur. Aşağıda sol altta görmüş olduğunuz ölüm nedeni aynı anda doldurulmaz. Defnedilirken neye uyulması gerektiğini belirtmek içindir o. Sol altta ise ölüm nedeninde 4 başlık var. Esas sebep, altta ikinci, üçüncü, dördüncü sebep yazar. İkinci hekim ölen kişinin dosyasını kontrol ederek ölüm nedenini yazar. Kovid nereye yazılır? Sol altta ölüm nedeni olan kısma yazılır. Sağ üstteki bulaşıcı hastalıklar kısmına yazılmaz. Oraya sadece enfeksiyon gibi sebeblerle tedbir alınması gereken bir durumu olup olmadığını belirtmek için doldurulur." diye konuştu.

'Bulaşıcı hastalıkları tedbiren ekledik'

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Aşağıda bulaşıcı hastalıklar başlığı var, bir tanesi de Kovid. Mart'tan sonra her enfeksiyon bulgusu olan, her ateşi olan, parametrelerinde enfeksiyon bulgusu olan akciğer enfeksiyonu olan herkes Kovid olmasın diye yıkanırken tedbir alınsın diyerek bulaşıcı hastalıklar diye yazılıyor. Bulaşıcı hastalıklar arttığı için yazılmıyor. Her enfeksiyon bulgusu olan hasta yıkanırken tedbir alınsın diye bulaşıcı hastalıklar diye işleniyor. Vefat eden bir hastamızdan bahsediyoruz. Ölüm şekli bulaşıcı hastalık. Nedeni kronik böbrek yetmezliği. Bu hastanın PCR ne? Negatif. Peki bu Kovid mi? Burada enfeksiyon bulgusu olduğu için tedbiren yıkanırken, defnedilirken tedbir alınsın diye işleniyor. Marttan önce aynı rakamları söyleyen kişiler geçmişe baksın."

'Hayatını kovid ile mi kaybetti?'

"Biz PCR'yi pozitif olan ölümleri, hayatını kaybedenleri bildiriyoruz. DSÖ biliyor. Bizim bildirdiğimiz rakamlar PCR'i pozitif olan kişiler. Bunun dışında PCR pozitif olduğu halde Kovid olmadığını söyleyen DSÖ'nün teknik raporu var. DSÖ diyor ki, vakalarını bildirirken PCR pozitif olanı bildir. Ama DSÖ teknik raporunda mesela trafik kazası gelmiş testi pozitif 'Bu Kovid değildir' diyor. Primer sebep önemlidir. Kovid ikinci bir sebep olabilir. Kovid'le mi hayatını kaybetti, yoksa kolaylaştıran bir sebep mi oldu?"

Bakan Koca iki hafta önce düzenlediği basın toplantısında da ölüm belgesinin nasıl hazırlandığını detayları ile anlatmıştı.