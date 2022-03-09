Bakan Koca açıkladı: Son noktaya gelindi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık personelinin özlük haklarına yönelik düzenleme konusundaki soru üzerine Koca, çalışmalarda önemli bir mesafe katedildiğini ve son noktaya gelindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini vurgulayan Bakan Koca, Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile kendisini görevlendirdiğini söyledi.

Bakan koca’nın açıklaması

Bakan Koca, "Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim." diye konuştu.