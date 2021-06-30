Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına 3. doz müjdesi!

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları için 3. doz müjdesini verdi. Öte yandan Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlar ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek.

Yarın başlayacak yeni normalleşme öncesi Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemiz salgın hastalık gündeminden çıkıyor. Bu sözlerimin bir ümit cümlesi olmadığını bilmenizi isterim. Küresel salgının esaretinden kurtuluşunuzun ifadesidir. Aşılama programımız planlı ve her bir vatandaşımıza en konforlu şekilde aşıyı ulaştırmak üzere tam bir seferberlik hali ile ilerliyor. Günlük 1 milyonun üzerinde aşı ile nüfusunu en hızlı aşılayan ülkelerden biri konumundayız.

50 yaş üstü ve sağlık çalışanları için 3. doz kararı

Bilim Kurulumuz bugünkü toplantısında 3. Doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur.

Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.

Hastalığı geçirenler için süre 3 aya indirildi

Bilim Kurulumuzun gündemindeki bir diğer konu ise hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacakları konusuydu. Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

Biontech için yeni karar

Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.



