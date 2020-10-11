Bakan Koca acı haberi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl sağlık eski müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Mehmet Bakar'ın vefat haberini sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul il sağlık eski müdürlerinden, bakanlığımız emekli müsteşar yardımcısı Dr. Mehmet Bakar, tedavi gördüğü Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesinde vefat etti. Tıp camiasının saygı ve sevgisini kazanmış ağabeyimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum"