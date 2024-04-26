Bakan Koca: 36 bin personel alınacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılı sonuna kadar 36 bin yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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