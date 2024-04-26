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Gündem Bakan Koca: 36 bin personel alınacak
Gündem

Bakan Koca: 36 bin personel alınacak

Yeniakit Publisher
2024-04-26 10:28:00 -
Bakan Koca: 36 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılı sonuna kadar 36 bin yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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