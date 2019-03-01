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Bakan Koca: "31 Mart bölgede ve gönül coğrafyamızın bizi umut olarak gördüğü bu dönemde özellikle lider ülke olma noktasında çok önemli bir seçim olacağını düşünüyoruz"

AK Parti İl Başkanlığında partililere seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “31 Mart bu anlamda bölgede ve gönül coğrafyamızın bizi umut olarak gördüğü bu dönemde özellikle lider ülke olma noktasında çok önemli bir seçim olacağını düşünüyoruz” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 17:38
Bakan Koca: "31 Mart bölgede ve gönül coğrafyamızın bizi umut olarak gördüğü bu dönemde özellikle lider ülke olma noktasında çok önemli bir seçim olacağını düşünüyoruz"

AK Parti İl Başkanlığında partililere seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “31 Mart bu anlamda bölgede ve gönül coğrafyamızın bizi umut olarak gördüğü bu dönemde özellikle lider ülke olma noktasında çok önemli bir seçim olacağını düşünüyoruz” dedi.


Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Sakarya’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İl Başkanlığına gelerek partililerle kucaklaştı. İl Başkanı Yunus Tever tarafından karşılanan Bakan Koca, parti için küslüğün olmaması gerektiğini ve gece gündüz demeden 31 Mart seçimlerine odaklanmak gerektiğini belirtti.



“31 Mart’a odaklanmamız gerektiğini düşünelim”


Partililere seslenen Bakan Koca, "Yeni dönemde 2023’e kadar ikinci bir seçim olmayacak. 4 buçuk yıllık seçimsiz geçecek. Bu dönem özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam edebilecek dönemden bahsediyoruz. Yani eski sistemin kodlarıyla hareket eden bugün git yarın gel diyen bir dönemden daha hızlı karar veren, pratik, sonuçlara giden daha hedef odaklı icraat dönemine geçiş olarak algılıyoruz. Onun bu geçişi 4 buçuk yıllık süreci ülke için bulunduğu konumdan daha güçlü kılan daha lider ülke olma noktasında hızla götüren bir dönemden bahsediyoruz. Bunun için 31 Mart seçimleri önemli. 31 Mart bizim sadece belediye başkanımızı seçtiğimiz, siyasi partiye oy verdiğimiz bir seçim olarak görmeyelim. 31 Mart bu anlamda bölgede ve gönül coğrafyamızın bizi umut olarak gördüğü bu dönemde özellikle lider ülke olma noktasında çok önemli bir seçim olacağını düşünüyoruz. Onun için seçimi kazanabiliriz, kazanmamızda bir problem olacağını Sakarya için düşünmüyoruz. Ama oy oranımızın bu 4 buçuk yıllık sürece yön vermesi anlamında fazlasıyla önemli olduğunu bundan sonraki süreçte daha güçlü, daha güven veren, daha istikrarlı, daha tecrübeli memleket ve millet için sonuç odaklı iş gören icraat döneminin başlangıcı olacak. Onun için biz bu dönemi bence gece gündüz demeden çalışmalı, bir şekilde bu süreçte meclis üyelikleri ve benzeri bir takım durumlarda kırgınlıkları unutalım büyük resme odaklanalım. Geleceğin bu anlamda ülke için önemli olduğunu kişisel olarak kırgınlıkları mutlak ötelemememiz gerektiğini ve 31 Mart’a odaklanmamız gerektiğini düşünelim” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:38
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