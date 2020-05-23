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Spor

Bakan Kasapoğlu’ndan takipçilerine A Milli Takım forması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:54:18 -
Bakan Kasapoğlu’ndan takipçilerine A Milli Takım forması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından takipçilerine bayram hediyesi olarak 1000 adet A Milli Takom forması hediye edeceğini duyurdu.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı’nın son gününde sosyal medyadaki takipçilerine 1000 adet forma hediye edeceğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu Türkiye A Milli Futbol Takımı’ndan bir fotoğraf paylaşarak şu mesajı yayımladı: “Mübarek Ramazan ayını uğurlamanın heyecanı ile bayram sevincini birlikte yaşıyoruz. Sevincimizi çoğaltmak, bugünlerin hatırasını yaşatmak için 1000 kişiye milli takım forması hediye etmek istiyoruz. #BayramdaBirlikteyiz etiketine bayram mesajlarınızı bekliyoruz.”

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