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Bakan Kasapoğlu’ndan Şenol Güneş’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:37
Bakan Kasapoğlu’ndan Şenol Güneş’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’i arayarak, Arnavutluk karşısında alınan 2-0’lık galibiyetten dolayı tebrik etti.


A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk’u dün akşam deplasmanda oynanan maçta 2-0 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş’i arayarak galibiyetten ötürü tebrik etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:37
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