Bakan Kasapoğlu’ndan Özgür Varlık’a tebrik mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota alan Özgür Varlık’ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden 2. Avrupa Oyunları’nda Atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde aldığı sonuç ile 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota alan Özgür Varlık için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden 2. Avrupa Oyunları’nda Atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde elde ettiği sonuç ile 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota alan Özgür Varlık’ı kutluyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.