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Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Merve Tuncel'e tebrik
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Merve Tuncel'e tebrik

Yeniakit Publisher
2020-12-27 20:15:26 -
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Merve Tuncel'e tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Merve Tuncel'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği 8.28.34'lük derecesi ile olimpiyat A barajını üçüncü kez geçen Merve Tuncel'i tebrik ederim. Daha önce de 400 metre ve 1500 metre serbest stilde, olimpiyat barajını geçerek bizleri gururlandıran milli yüzücümüz bir kez daha yüzümüzü güldürdü. Olimpiyat yolunda kazanılan her kota, bizleri madalyaya bir adım daha yaklaştırıyor ve sporcularımızı motive ediyor. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Merve Tuncel'e Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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