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Aktüel Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücü Emre Sakçı için tebrik mesajı
Aktüel

Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücü Emre Sakçı için tebrik mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:03:02 -
Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücü Emre Sakçı için tebrik mesajı


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi (ISL) müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29 saniye yüzerek kendisine ait olan Avrupa rekorunu kıran Emre Sakçı’yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi yarışlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz Emre Sakçı’nın 50 metre kurbağalamada 25.29 saniye yüzerek kendisine ait Avrupa rekorunu kırması bizleri çok mutlu etti. Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun elde ettiği sonuçta emeği geçenleri kutluyorum. Derecesiyle dünyanın en iyi ikinci derecesini elde ederek dünya rekoruna 4 salise daha yaklaşan Emre Sakçı’nın başarılarının devamını diliyorum."


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