Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Eczacıbaşı VitrA'yı kutladı



İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde karşı karşıya gelen iki değerli kulübümüz Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet, heyecan dolu bir maça imza attılar. Finalde gösterdikleri üstün performansla kupayı müzelerine götürmeyi başaran Eczacıbaşı VitrA'yı gönülden kutluyorum. Bu kıymetli başarıya imza atan oyuncuları, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

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