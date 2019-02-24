0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu’ndan derbi öncesi centilmenlik çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasının, hem sahada hem de tribünde centilmenlik ruhuyla geçmesini temenni ederek, "İyi olan, daha güzel oynayan kazansın" dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 16:59
Bakan Kasapoğlu’ndan derbi öncesi centilmenlik çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasının, hem sahada hem de tribünde centilmenlik ruhuyla geçmesini temenni ederek, "İyi olan, daha güzel oynayan kazansın" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı bir televizyon programında yarın oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının, hem sahada ham de tribünde centilmenlik ruhuyla geçmesini temenni ederek, taraflara Fair-Play çağrısında bulundu.


Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Rekabeti önemsiyoruz. Her alanda rekabetin; tatlı bir rekabet, centilmence olduğu müddetçe hem kalite adına hem seyir zevki adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hem tribünlerin arasındaki ahengin güzel olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik ruhunun hem sahada hem tribünde olmasını temenni ediyorum ve iyi olan, daha güzel oynayan kazansın diyorum.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şentop’un Meclis Başkanı seçilmesi memleketinde sevinçle karşılandı
    1. Şentop’un Meclis Başkanı seçilmesi..
    2. Erciş Belediye, grup şampiyonu oldu
    3. Bakan Kurum: "5 yılda 1,5 milyon..
    4. Kapadokya’da bugün 3 kaçak yapı daha..
    5. Yarın okullar tatil mi Kar tatili olan..
    6. Intermittent fasting: Aralıklı beslenme
    7. "Proje olmadan insanların önüne..
    8. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan..
    9. Çorum'da otomobil evin bahçesine..
    10. Başkan adayı Yazıcı seçim..
    11. Yılport Samsunspor - İnegölspor..
    12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    13. Son dakika golü sonrası baygınlık..
    14. KKTC'de ikinci kattan düşen Türk işçi..
    15. Bakan Turhan: “Bu seçim Recep Tayyip..
    16. Yenipazar’da muhtar adaylarının yarışı
    17. Salih ile Sisi görüşmesinde "bayrak..
    18. Antalya Bisiklet Turu
    19. Türk Telekom Stadyumu’nun zemininde..
    20. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 6..
    21. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    22. Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp..
    23. AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye,..
    24. Karabük’te 227 parça tarihi eser ele..
    25. Yağışlı hava beraberinde kazayı da..
    26. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek,..
    27. Diyarbakır’da silah kaçakçılarına..
    28. Salihli’de puanlar paylaşıldı
    29. Elektrikli otobüsler test sürüşlerine..
    30. Giresun-Sivas karayolunda trafik..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?