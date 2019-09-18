Bakan Kasapoğlu'ndan Cimbom'a destek: Florya-Olimpiyat arası 30 dakika Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bu akşam Club Brugge ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Galatasaray'a destek mesajı yolladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray'a başarılar dilediği paylaşımında "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika" ifadesini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Galatasaray-Club Brugge maçı öncesi kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Kasapoğlu, Türkiye'nin temsilcisi Galatasaray'a başarılar dilediği paylaşımında şu ifadeyi kullandı: "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.