Bakan Kasapoğlu'ndan Arda Çamlar'a tebrik





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 11 yaş genel kategorisinde altın madalya kazanan Arda Çamlar ile dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da düzenlenen ve 33 ülkeden 392 sporcunun yarıştığı 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 11 yaş genel kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Arda Çamlar'ı kutluyorum. Bizleri gururlandıran Arda Çamlar'ın gelecek organizasyonlarda da şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonada bir gümüş ve üç bronz madalya kazanan sporcularımızı da tebrik ediyorum. Elde edilen başarılarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."