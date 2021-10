Bakan Kasapoğlu'ndan 2023 açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman'da AK Parti Teşkilat Akademisi'nin programına katıldı. Kasapoğlu'na, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Avukat Akif Gür de eşlik etti. Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin üretimiyle, ihracatıyla, sağlıktan, ulaştırmaya, savunma sanayiinden eğitime birçok alanda yerli ve milli bir duruşa odaklanmış hamleleriyle gözünün çok ama çok büyük hedeflerde olan bir ülke olduğunu söyledi.

'Bu süreçte çok tuzak var'

Bakan Kasapoğlu, hedefe yürünen süreçte birçok tuzak olduğunu ifade ederek, "Pek çok engelle, anti demokratik yollarla bu yürüyüşü sekteye uğratmaya çalıştılar. Bizler 81 vilayetimizi hizmetlerle ilmek ilmek ördükçe, onlar bu ilmeği, bu kalkınma hamlesini içlerine sindiremezler. Türk Lirası çok değerli bir noktadayken, gezi rantçıları, gezi kalkışması icat etmeye kalktılar. Pek çok önemli hizmetleri Türkiye yaparken, bunlar gerçekleşmesin diye ellerinden geleni yaptılar. Ülkemizi daha da güçlendirmenin bir süreci var. Biz biliyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onlar yine engel koymaktan, badireler üretmekten geri durmayacaklar. Bizler, sizlerle beraber hedefe yürümekten birlik ve beraber olmaktan geri dönmeyeceğiz. Birlikte koşacağız, birlikte yürüyeceğiz. Türkiye, dünyadaki çok kutuplu ve küresel sistem içerisinde daha da önemli hale gelecek. Bu durumun coğrafi, kültürel ve demografik nedenleri olduğu gibi güçlü hükümet politikası ve gelişen teknoloji kabiliyetinden ortaya çıkacak eserlerden çok önemli bir bağı var. İşte aziz milletimizin vermiş olduğu kararla 2018 yılında yürürlüğe giren ve başlayan yeni süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yepyeni bir dönem. Yarınların Türkiye'si için hedeflerini büyüten, umutlarımızı tazeleyen bu büyük değişimde Türkiye'yi üstündeki ağırlıklardan kurtaran, bu anlamda pratiğiyle, koordinasyonuyla, eş güdümüyle hızlı kararlar alarak merkezi hükümet politikasını net bir şekilde uygulayan ve Türkiye’nin tüm dinamiklerini verimli şekilde harekete geçirme noktasında kazanımları elde eden bir ülke oldu" diye konuştu.

'2023 Türkiye için önemli bir süreç'

2023’ün Türkiye için önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bizim hep birlikte ciddi bir şekilde bu sürece sahip çıkmamız, bu süreci çok güçlü bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bugün onların görmek istemediği aciz olmayan bir Türkiye var. Türkiye artık figüran değildir, başroldür. Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de haklarını çatır çatır savunan, enerji arayan, sınır ötesindeki güvenlik tehditlerine, sınır ötesine müdahale eden, yaptığı operasyonlarla kendi güvenlik hattını önde tutabilen bir ülkedir. Burada her an seçim noktasındaki politikalarımızı, çalışmalarımızı kuvvetlendirmemiz gereken bir andır. Siyasetin kurallarından biri de milletin bizi sahada görmesi gerekiyor. O zaman sahada olmamız gerekir. Hayatın her alanında var olmamız gerekiyor. Bu süreçte bir yalan, iftira, moral konusunda sıkıntıya düşmemeliyiz. Biz sadece milletimizin gözünün içine bakacağız. Birilerin ürettiği algıya, spekülasyona hiçbir zaman alkış etmeyeceğiz."

Program sonrası Batman 4'üncü Kitap Fuarı'nı gezen Bakan Kasaploğlu, gençlerle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Kasapoğlu, İhsan Süreyya Sırma’nın imzaladığı kitabı da aldı.