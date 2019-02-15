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Bakan Kasapoğlu’na U12 İzmir Cup daveti

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret ederek Nisan ayında düzenlenecek 6.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Bakan Kasapoğlu’na U12 İzmir Cup daveti

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret ederek Nisan ayında düzenlenecek 6. Uluslararası U12 İzmir Cup’a davet etti.


Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, makamında ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Nisan ayında düzenlenecek 6. Uluslararası U12 İzmir Cup’a davet etti. Ziyarete İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik ederken, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ile İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.


Kasapoğlu’na U12 İzmir Cup hakkında bilgiler aktaran Özkan, “Avrupa’nın 12 yaş kategorisindeki en önemli turnuvaları arasında yer alıyor. 5-6-7 Nisan tarihlerinde organize edeceğimiz turnuvada bu yıl 72 takım var. Milan, Ajax, Benfica, Chelsea, Monaco, Manchester City, Leicester City, Marsilya, Parma, Porto, Marsilya ve Lazio gibi Avrupa’nın en ünlü kulüplerini konuk edeceğiz. Turnuvada ülkemizden de 24 takım bu heyecana ortak olacak. Bize her zaman destek veren sizleri de bir kez daha aramızda görmekten büyük onur duyarız” dedi.


Bakan Kasapoğlu da 6. Uluslararası U12 İzmir Cup’ın çok önemli bir organizasyon olduğunun altını çizerek, “İzmir Cup, çocuklarımızın uluslararası deneyimlerinin artması, farklı kültürleri tanıması ve futbol sayesinde sosyalleşmesi açısından çok değerli bir marka. Böylesine bir turnuvayı sürekli büyüterek 72 takıma kadar çıkarmak kolay iş değil. Altınordu Kulübü ve Başkan Seyit Mehmet Özkan, önemli bir misyon üstleniyor. Nisan ayında çocuklarla birlikte olmayı çok istiyorum” diye konuştu.


Başkan Özkan ziyaretin sonunda Bakan Kasapoğlu’na üzerinde geçmişten bugüne Altınordu armalarının bulunduğu özel çerçeveyi hediye etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
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