  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Kasapoğlu: "Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın"
Aktüel

Bakan Kasapoğlu: "Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Spor yaptıkça zihinsel ve fiziksel anlamda kendinizi ne kadar güçlü hissettiğinizi göreceksiniz" - "Tesisler, sadece profesyonel sporcularımız için değil tüm halkımıza açık. Vatandaşlarımızdan sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini rica ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:23:33 -
Bakan Kasapoğlu: "Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda gençlerle birlikte yürüyüş yaptı.

Spor yapmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha önemli hale geldiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gençlere "Spor hayatınızdan hiç çıkmasın" mesajı verdi.

Bakan Kasapoğlu, düzenli spor yapmanın sağlıklı bir yaşamın temel kaynaklarından biri olduğunu belirterek, sporu tabana yaymanın önemine değindi.

Yürüyüş boyunca ormanda spor yapan vatandaşlarla sohbet eden ve bazı antrenmanlara eşlik eden Bakan Kasapoğlu, düzenli spor yapmanın pandemi sürecinde daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin tesisleşme noktasında geldiği noktanın altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Tesisler, sadece profesyonel sporcularımız için değil tüm halkımıza açık. Vatandaşlarımızdan sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş boyunca gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, spor yapmanın sağlıklı yaşamın en önemli etkenlerinden biri olduğunu belirtti.

Gençlere, "Günde en az bir saat spor yapmanızı tavsiye ediyorum." diyen Bakan Kasapoğlu, "Spor yaptıkça zihinsel ve fiziksel anlamda kendinizi ne kadar güçlü hissettiğinizi göreceksiniz. Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın." dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun sabah yürüyüşü 6 kilometrelik parkuru tamamlamasının ardından son buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı
Siyaset

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı

İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta, memleketi Samsun’a hareket etti. İlin girişinde Usta’yı karşılayan İYİ Partililer, meşale yakarak otluk aland..
Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında
Gündem

Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya yetkilileri Türk gaz ve petrol şirketlerini L..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı