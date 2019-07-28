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Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları kutladı

28 Temmuz 2019 Pazar 20:40
Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları kutladı


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda atletizm ve masa tenisinde 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 28 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı kutluyorum. Şampiyonada gülle atmada dünya rekoru kırarak şampiyon olan Ali Topaloğlu'nun başarısı bizleri ayrıca gururlandırdı. Gençlerimizin gösterdikleri bu büyük başarıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyor ve spor yaşamları boyunca başarılar diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 20:40
  1. Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası
  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. kutlama
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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