Bakan Kasapoğlu, milli boksörleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, şampiyonada altın madalya kazanan Büşra Işıldar, gümüş madalya alan Sena Erdoğan ve Elanur Sağit ile bronz madalyanın sahibi olan Mehmet Aydemir için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu’nun tebrik mesajı şöyle:

“Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcularımız, bizleri gururlandırdı. Ringde gösterdikleri başarılı performanslarla madalya kürsüsünde yer alan sporcu kardeşlerimize gelecek organizasyonlarda başarılar diliyorum.Sporcularımızın başarılarını yarınlara taşımak adına büyük bir emek sarf eden teknik ekibe ve yöneticilere şükranlarımı sunuyorum.”