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Aktüel Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç kullandı
Aktüel

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç kullandı

"Çanakkale ile Malkara arasındaki 106 kilometrelik otoyolla birlikte dünyanın en geniş açıklıklı en yüksek köprülerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nde de çalışmalar devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:45:37 -
Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç kullandı

SAKARYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıl sonunda açılması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç kullandı.

Otoyolun Akyazı kesiminde arazi aracının direksiyonuna geçen Bakan Karaismailoğlu, güzergahta ilerledi.

Bakan Karaismailoğlu, otoyolun Sakarya Nehri geçişindeki köprüde durarak incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, projenin Türkiye ekonomisine önemli katkıları olacağını dile getirerek, "Yaklaşık 8 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Yapım aşamasında hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan yapılan projeler, inşallah ülkemizin değerine değer katacak projeler..." dedi.

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 21 Aralık'ta tamamlanacağını belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul-İzmir Otoyolu ve aynı zamanda Çanakkale ile Malkara arasındaki 106 kilometrelik otoyolla birlikte dünyanın en geniş açıklıklı en yüksek köprülerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nde de çalışmalar devam ediyor. Çelik ayak bakımından Çanakkale Köprüsü 318 metreyle dünyanın en yüksek çelik ayaklı, 2023 metre çelik ayak açıklığıyla da en geniş köprülerinden biri. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de beton ayak yüksekliği olarak dünyanın en yüksek köprülerinden biri. Bütün dünyanın örnek alacağı, vatandaşlarımızın gurur duyacağı projeleri yapıyoruz. Projelerin en kısa sürede, en konforlu ve en güvenli şekilde tamamlanması için şantiyelerimize ziyaretlerimizi yapıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra araçla otoyolun Kocaeli kesimindeki İzmit Tünel İşletme Merkezi'ne geçti. Burada yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

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