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Aktüel Bakan Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde ulaştırmaya yapılan yatırımları değerlendirdi:
Aktüel

Bakan Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde ulaştırmaya yapılan yatırımları değerlendirdi:

"Olağanüstü dönemlerden geçerken, olağanüstü çabayla çalışarak ülke ekonomimize katkı sağlayacak ulaşım projelerini hayata geçiriyoruz" - "Mart-Ağustos 2020 salgın döneminde çalışmalarımızla ekonomiye büyük katkı sağladık" - Bakan Karaismailoğlu'nun paylaştığı verilere göre, sadece kara yolu yatırımları GSYH'ye 2,4 milyar dolardan fazla katkı sağladı, üretime etkisi 5,4 milyar dolara yaklaştı ve yılda 95 bin kişiye istihdam imkanı verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:40:23 -
Bakan Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde ulaştırmaya yapılan yatırımları değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başta olmak üzere olağanüstü dönemlerden geçerken, olağanüstü çabayla Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak ulaşım projelerini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını döneminde yapılan ulaştırma yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Salgın dönemindeki yatırımların ekonomiye büyük katkı sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Olağanüstü dönemlerden geçerken, olağanüstü çabayla çalışarak ülke ekonomimize katkı sağlayacak ulaşım projelerini hayata geçiriyoruz. Mart-Ağustos 2020 salgın döneminde de çalışmalarımızla ekonomiye büyük katkı sağladık, üreten, gelişen, büyüyen güçlü Türkiye için." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu'nun mesajında paylaştığı videoda da yapılan yatırımların detayları yer aldı.

Buna göre, salgın döneminde gerçekleştirilen kara yolu yatırımlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) katkısı 2 milyar 414 milyon dolar, üretime etkisi 5 milyar 374 milyon dolar olurken, istihdama katkısı yılda 95 bin kişiyi buldu.

Bu dönemde demir yolu yatırımlarının GSYH'ye etkisi 745 milyon dolar, üretime etkisi 1 milyar 659 milyon dolar ve istihdama katkısı yılda 29 bin kişi olarak hesaplandı.

Söz konusu 6 aylık dönemde hava yolu yatırımlarının GSYH'ye etkisi 148 milyon doları bulurken, üretime etkisi 331 milyon dolar, istihdama katkısı 5 bin kişi oldu.

Deniz yolu taşımacılığına yapılan yatırımlar GSYH'ye 90 milyon dolar olarak yansırken, bunların üretime etkisi 201 milyon dolar, istihdama katkısı da yılda 3 bin kişi olarak kayıtlara geçti.


Haberleşme sektörüne yatırımlar da bu süreçte dikkati çekti.

Bu sektöre yapılan yatırımların GSYH'ye katkısı 98 milyon doları buldu. Ayrıca, üretime 205 milyon dolar etkide bulunan haberleşme yatırımları, yılda 3 bin kişiye istihdam imkanı sağladı.


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