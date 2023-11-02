  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-02 10:56:00 - 2023-11-02 11:32:29
Bakan Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan,"Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ise şöyle:

"Asgari Ücret Komisyonu 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.

Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir."

 

Memur maaşı, asgari ücret, emekli maaşı… İşte herkesin beklediği rakamlar!
Memur maaşı, asgari ücret, emekli maaşı… İşte herkesin beklediği rakamlar!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Memur maaşı, asgari ücret, emekli maaşı… İşte herkesin beklediği rakamlar!

Herkesin gözü bu kararda! İşte asgari ücret için masadaki rakam
Herkesin gözü bu kararda! İşte asgari ücret için masadaki rakam

Ekonomi

Herkesin gözü bu kararda! İşte asgari ücret için masadaki rakam

Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylar
Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylar

Ekonomi

Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylar

Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:
Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Ekonomi

Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Melik Can

İktidar .. Evlilik kredisine sınır koymuş! 18-27 yaş arası diyor. Bu ne saçmalıktır?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23