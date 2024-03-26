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Gündem Bakan Işıkhan açıkladı! SGK'ya en çok borç Mansur'un
Gündem

Bakan Işıkhan açıkladı! SGK'ya en çok borç Mansur'un

Yeniakit Publisher
2024-03-26 16:40:00 - 2024-03-26 16:42:05
Bakan Işıkhan açıkladı! SGK'ya en çok borç Mansur'un

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en borçlu belediyelerin tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı belediyeler olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Işıkhan, SGK borcu olan belediyelerin tamamının muhalefet partilerinin belediyeleri olduğuna dikkati çekti. Emeklilere verilecek haklar hakkında da konuşan Işıkhan, artan refahla beraber emeklilere daha fazla pay verileceğini aktardı.

'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK'ya en borçlu belediyedir'

Bakan Işıkhan, Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP belediyelerine ait olduğunu söyleyerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK'ya en borçlu belediyedir. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine. Bu borçlar, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçlarıdır" diye konuştu.
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'CHP'nin belediyeciliği talan belediyeciliğidir'

Ankara'nın son 5 yılında elle tutulur bir yatırımın ve icraatın olmadığını ifade eden Işıkhan, "Diyorlar ya Ankara yavaşladı. Hiçbir icraat yapmadan bu kadar borç yapmak da bunun en net göstergesidir. Fevkalade bir kadrolaşmayla belediyeye aldıkları işçilerin sigorta primlerini ödemiyorlar. Devlete prim borçlarını ödemeyen bu belediye başkanları, millete hizmet borcunu nasıl ödeyecek? Maalesef konuştukları her şey yalanlarla dolu. İşte CHP belediyeciliği bu maalesef. CHP siyaseti yalan siyasetidir. CHP'nin belediyeciliği de talan belediyeciliğidir" dedi.

Işıkhan, Ankara'yı AK Parti belediyeciliğiyle kalkındıracaklarını da sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

"Bu dava için ortaya koyduğunuz özverinin şahidi olarak, Keçiören'in Turgut Altınok Başkanımızla geçen eser ve hizmet dolu yıllarından sonra Zafer Çoktan başkanımızla tekrar belediyecilik tarihinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Büyükşehirde de Turgut Altınok Başkanımız; inşallah Ankara'yı AK Parti belediyeciliğiyle yeniden buluşturacak, Cumhur İttifakı'nın milli duruşuna yeniden kavuşturacak."

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