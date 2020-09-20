Bakan Hulusi Akar'dan Yunan paçavrasına çok sert tepki

Türkiye ile sahada baş edemeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan iyice zınavadan çıktı. Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken Yunan medyası alçakça bir habere imza attı.

Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia paçavrası dün haddini aşarak manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfretti. Alçakça hakareti "demokrasi" olarak lanse eden ahlak yoksunu paçavraya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında çaresiz kalıp Batılı abilerine ağlayan Yunanistan'ın medya üzerinden hakaretlere başlaması büyük tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan alçakça hakareti "demokrasi" olarak servis eden "Dimokratia" adlı paçavra geçtiğimiz gün skandal bir manşet daha atarak "Tüm Yunanlıları ifade eden baş sayfa! Demokrasi zorlarına gitti" ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yerel seçim öncesi methiyeler düzen gazetenin bu skandalı Türkiye karşısında ne kadar aciz olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakan Akar'dan alçak manşete sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan paçavrasının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki alçak manşetine çok sert tepki gösterdi. Manşetin son derece seviyesiz olduğunu ve yapılan bu hakaretin asla kabul edilemeyeceğini belirten Bakar Akar sözde gazeteyi şiddetle kınadığını ifade etti.

"Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır" diyen Bakar Akar şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz."