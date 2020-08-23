Bakan Hulusi Akar'dan çok net "Doğu Akdeniz" ve "Ege" mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Giresun'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Akar, Türkiye'nin bölgede çok önemli stratejik hamleler yaptığını belirterek "Bir yandan güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu üst üste gerçekleştirdiği etkili ve başarılı askeri harekatlarla önlerken, diğer yandan da Libya ile yaptığı anlaşmalarla Orta ve Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma mücadelesinde önemli kazanımlar sağlamış bulunmaktayız. Cuma günü müjdesini verdiğiniz doğal gaz, inanıyoruz ki daha büyük ve önemli stratejik teşebbüslerin de dayanağı olacaktır inşallah" açıklamasında bulundu.

Tüm faaliyetlerin akla, mantığa, uluslararası hukuka, iyi komşuluk anlayışına uygun ve hakkaniyetli bir şekilde icra edildiğini söyleyen Bakan Akar, "​Ancak ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi gasbetmeye çalışan hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceğimizi de herkes bilmelidir. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de, sadece kendi çıkarlarını gözeten tek yanlı talepleri ve uygulamaları, yani adaların silahlandırılması, 10 millik hava sahası, Meis'e 40 bin kilometrekarelik Deniz Yetki Alanı talebi, akla, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk anlayışına kesinlikle uygun değil ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kimsenin Türkiye'yi kendi sahillerine hapsedemeyeceğinin altını çizen Akar, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan korsan anlaşmanın Türkiye için yok hükmünde olduğunu dile getirdi.

"Oldu bittiye asla müsaade etmeyeceğiz"

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bölgede provokatif hamleler yaptığını ifade eden Akar, "Bölgeyle hiç alakası olmayan bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri de ittifak ruhu ve dayanışma ile bağdaşmamaktadır. Söylediklerinin hiçbir hukuki temeli de yoktur. Mavi vatanımızda hem KKTC'nin hem de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da korumakta kararlıyız ve azimliyiz. Hiçbir oldu bittiye de asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Libya ile yapılan anlaşmanın Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Bakan Akar, "Libyalı kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. Müttefiklerimiz tarafından Suriye'de yapılan hataların burada da tekrarlanmakta olduğunu endişe ile izlemekteyiz. 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, Libyalıların hakkını koruyacak şekilde kalıcı, koordineli bir ateşkes ile barış, huzur ve istikrara kavuşmuş bir Libya için mücadele ediyoruz." dedi.

Türkiye için etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmanın artık bir tercih değil zarurret haline geldiğini ifade eden Akar, "Yurt içinde ve sınır ötesinde yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizi son derece etkin bir şekilde kullanarak icra ettiğimiz operasyonlar, bu gerekliliği en açık şekilde ortaya koymuştur. Yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli silah sistemlerimizin muharebe sahasındaki etkinliği ve personelimizin bu sistemleri kullanmadaki üstün başarısı tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Başta SİHA'lar olmak üzere birçok savunma sanayi ürününün ihraç ürününe dönüşmesi de bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur." şeklinde konuştu.

Türk savunma sanayinin artık büyük rekabetlerin yaşandığı uluslararası savunma pazarının önemli oyuncuları arasında yerini aldığını belirten Akar, "Son açıklanan rakamlarla, dünyanın önde gelen ilk 100 savunma kuruluşu arasında 7 firmamızın bulunması bizler için gerçekten büyük bir övünç ve güven kaynağıdır." dedi.

Bugün teslimatı yapılan savunma sanayii ürünlerinin Türk Deniz Kuvvetleri'ne önemli bir üstünlük sağlayacağını kaydeden Akar, "Savunma sanayisinde yapabildiğimizi, üretebildiğimizi gördük, bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.