Bakan Hulusi Akar'dan Belçika çıkarması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Belçika'da Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına (TMR) ziyarette bulundu.24 Ekim 2019 Perşembe 12:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını (TMR) ziyaret etti.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, NATO Karargahı'na geldi.
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğine ziyarette bulunan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililerce karşılandı. Daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet eden Bakan Akar, ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.
YORUM YAZ