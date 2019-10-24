Bakan Hulusi Akar'dan Belçika çıkarması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Belçika'da Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına (TMR) ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını (TMR) ziyaret etti. Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, NATO Karargahı'na geldi. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğine ziyarette bulunan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililerce karşılandı. Daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet eden Bakan Akar, ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.