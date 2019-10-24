0553 313 94 23

Bakan Hulusi Akar'dan Belçika çıkarması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Belçika'da Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına (TMR) ziyarette bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:46
Bakan Hulusi Akar'dan Belçika çıkarması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını (TMR) ziyaret etti.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğine ziyarette bulunan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililerce karşılandı. Daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet eden Bakan Akar, ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:46
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği
  3. Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı (TMR)
  4. NATO Savunma Bakanları Toplantısı
  5. NATO Karargahı
  6. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk
  7. Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı
  8. NATO Daimi Temsilciliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile savaş durumuna gelemezdik"
    1. ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile..
    2. EYT’de son gelişme nedir? EYT çıkarsa..
    3. Turkish Cargo’dan iki yeni sefer
    4. Makarna diyeti nasıl yapılır?
    5. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
    6. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    7. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    8. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    9. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    10. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    11. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    12. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    13. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    14. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    15. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    16. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    17. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    18. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    19. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    20. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    21. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    22. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    23. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    24. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    25. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    26. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    27. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    28. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    29. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    30. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!