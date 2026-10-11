Bakan Gürlek, 8 ayda 81 ilde 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde 7 bin 818 operasyon düzenlendiğini, 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların Adalet Bakanlığı koordinasyonunda; Cumhuriyet başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, emniyet ve jandarma teşkilatları, MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile ilgili tüm kurumların iş birliğiyle yürütüldüğünü aktardı. Bakan, 8 aylık dönemde 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 bin 826 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

Gürlek açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi

Suç örgütlerinin finansal kaynaklarına yönelik çalışmalara da değinen Gürlek, "Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildi" dedi. Bakanın paylaştığı verilere göre mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturmalar sonucunda piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. Gürlek, 1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit paranın ele geçirildiğini; 9 bin 30 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulduğunu anlattı. Açıklamaya göre 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapıldı, 38 bin 58 banka ve kripto hesabına dondurma ve bloke konuldu, 28 bin 245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ile yeni nesil suç örgütü hesabına erişim engeli getirildi.

"Suç gelirleriyle güç kazanmalarına izin vermeyeceğiz"

Gürlek, mücadelede özveriyle görev yapan Cumhuriyet başsavcılıklarına, MİT Başkanlığına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve emeği geçen tüm kamu kurumlarıyla görevlilere teşekkür etti.

Suç ve suçluyla mücadelenin Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde aynı azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Bakan Gürlek, "Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.