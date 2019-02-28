Bakan Gül'den 14 öğretmeni gözaltına aldıran savcıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da 'halısaha' tartışması sonrası savcının, 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Gül, "Elde ettiğimiz bilgiye göre, halı saha maçı saatinin çakışmasından kaynaklı. Gözaltı olmadı; ama karakolda tutulduğuna ilişkin bilgiler geldi. Konuyla ilgili benim imzamla inceleme başlatmış durumda. Olayın gerçek mahiyeti tüm gerçekliğiyle ortaya çıkacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, ziyaretlerde bulunmak ve açılışa katılmak üzere Van'a geldi. Vali Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Bakan Gül, Başsavcı Keskin'i makamında ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Van Adliyesi'nde önemli mesafeler katedildiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Konu ile ilgili benim imzamla inceleme başlatıldı"

Adalet Bakanı Gül, Diyarbakır'da 'halı saha' tartışması sonrası savcının, 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı. Bunun bilgisini alır almaz, gerekli incelemeler yapıldı. Elde ettiğimiz bilgiye göre, halı saha maçı saatinin çakışmasından kaynaklı. Bir gözaltı olmadı; ama karakolda tutulduğuna ilişkin bilgiler geldi.Konu ile ilgili benim imzamla inceleme başlatmış durumda. Hukukun cumhuriyet savcısına tanıdığı yetki sınırları aşıldı mı? Olayın gerçek mahiyeti tüm gerçekliğiyle ortaya çıkacaktır. Elbette bunun neticesinde de tüm süreç takip edilecektir. Yargı mensuplarımızın da hiç kimsenin de hukukun üzerinde olmadıklarını ifade etmek isterim. Esasen yargı mensupları hukuku uygulamak ve dağıtmakla yükümlüdür ve en fazla özeni göstermesi gerekenler de yargı mensuplarımızdır. Bu tür hadiselerle esasen yargı töhmet altında bırakılmaktadır. Bu konuda en özenli davranması gereken yine meslektaşlarımızdır. Mesleki etik kurallar, hakim ve savcılarımızın onuru, itibarı için getirilen prensiplerdir. Başta tüm yargı mensuplarımız, bu meslek ilkelerine elbette uymalıdır. Hakimler Savcılar Kurulu'muz bununla ilgili gerekli soruşturmanın ardından bir sonuca varacaktır. Mesleki statü ne olursa olsun, herkes kanun önünde eşittir. Esasen haksızlığa uğranıldığında gidilecek kapı adalet ve yargı. Yargı mensuplarımızın bütün vatandaşlarınıza ne olursa olsun daha özenli davranması gerekir. Elbette bu konuyu hep birlikte takip edeceğiz. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı sıfatıyla da bu konunun yakinen takipçisi olacağız. Asla görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz hususlardır. Umarım her geçen gün çıtayı yükselterek, benzer hadiselerin takipçisi olacağız."